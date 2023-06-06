Водитель Volvo насмерть сбил новосибирца, который переходил дорогу, — последствия аварии попали на видео

Вечером 6 июня в Новосибирске водитель Volvo насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Петухова.
— 20-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, ехал в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В 17:30 напротив дома
В результате ДТП погиб 75-летний мужчина. На месте работают следственно-оперативная группа, наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее под Новосибирском в ночь с 3 на 4 июня грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на трассе Р-256.