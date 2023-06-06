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Водитель Volvo насмерть сбил новосибирца, который переходил дорогу, — последствия аварии попали на видео

Авария произошла на улице Петухова

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В аварии погиб 75-летний мужчина

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Вечером 6 июня в Новосибирске водитель Volvo насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Петухова.

— 20-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, ехал в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В 17:30 напротив дома № 56 по улице Петухова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

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Видео: ГИБДД по Новосибирску

В результате ДТП погиб 75-летний мужчина. На месте работают следственно-оперативная группа, наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее под Новосибирском в ночь с 3 на 4 июня грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на трассе Р-256.

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