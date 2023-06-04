Грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе, — сибирячка скончалась в больнице

Под Новосибирском в ночь с 3 на 4 июня грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на трассе
— 53-летний водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, ехал со стороны Искитима в сторону Новосибирска. И на
В результате ДТП женщину на вид 30–40 лет доставили больницу Бердска, где позже она скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирске на Римского-Корсакова автомобиль сбил мотоциклиста. В аварии пострадал