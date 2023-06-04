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Грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе, — сибирячка скончалась в больнице

Обстоятельства ДТП устанавливаются

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На вид женщине 30–40 лет

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Под Новосибирском в ночь с 3 на 4 июня грузовик сбил женщину, которая в темноте шла по трассе. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на трассе Р-256.

— 53-летний водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, ехал со стороны Искитима в сторону Новосибирска. И на 35-м километре трассы Р-256 совершил наезд на пешехода, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП женщину на вид 30–40 лет доставили больницу Бердска, где позже она скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске на Римского-Корсакова автомобиль сбил мотоциклиста. В аварии пострадал 18-летний юноша.

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