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«Да это беспилотник 100 процентов»: в жилом доме в Новой Москве произошел взрыв

На земле найдены обломки, похожие на части БПЛА

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Взрыв произошел на 25-м этаже жилого дома

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На 25-м этаже жилого дома в Новой Москве произошел взрыв. Очевидцы находят на земле обломки, похожие на части беспилотника.

— Да это беспилотник сто процентов, — говорят очевидцы на видео, попавшем в Сеть, — пахнет порохом просто. А вон крылья.

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Видео: Baza / T.me

В МЧС ТАСС сообщили, что оперативники выясняют причины взрыва в Новой Москве.

— Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего, — сказал собеседник агентства.

В результате происшествия пострадало остекление на трех этажах дома и частично плита перекрытия. По предварительным данным, из жильцов никто не пострадал.

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МоскваМЧСБПЛАБеспилотникВзрывДом
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