«Да это беспилотник 100 процентов»: в жилом доме в Новой Москве произошел взрыв

На 25-м этаже жилого дома в Новой Москве произошел взрыв. Очевидцы находят на земле обломки, похожие на части беспилотника.
— Да это беспилотник сто процентов, — говорят очевидцы на видео, попавшем в Сеть, — пахнет порохом просто. А вон крылья.
В МЧС ТАСС сообщили, что оперативники выясняют причины взрыва в Новой Москве.
— Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на
В результате происшествия пострадало остекление на трех этажах дома и частично плита перекрытия. По предварительным данным, из жильцов никто не пострадал.