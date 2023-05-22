В Кремле прокомменировали вторжение диверсантов в Белгородскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. О проникновении диверсионной группы ВСУ в регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно, — пояснил Песков.
Ранее Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также сообщил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. По его словам, диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа.
2 марта группа диверсантов проникала в Брянскую область — об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Александр Богомаз. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен
Тогда в Кремле заявили, что речь идет об «атаке террористов», а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Позднее ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией. Спустя неделю в Минобороны РФ заявили, что нанесли «массированный удар возмездия» по территории Украины в ответ на организованные теракты. Как сообщили в ведомстве, целями удара стали ключевые элементы военной инфраструктуры, оборонные предприятия и обеспечивающие их объекты энергетики.