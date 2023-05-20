В Кузбассе нашли двух пропавших девочек — о них ничего не было известно два дня

В Яшкинском округе Кузбасса нашли живыми пропавших почти двое суток назад двух девочек в возрасте 2 и 4 лет. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресс-службе кузбасского управления Следственного комитета.
По данным пресс-службы, детей обнаружили в ходе поисковой операции сегодня днем на поляне примерно в трех километрах от поселка Ленинского, где они проживают. В отношении девочек не совершались противоправные действия. С момента их исчезновения около 18 часов 18 мая прошло почти двое суток.
В ближайшее время девочкам окажут всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. При этом сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства, при которых пропажа детей на столь долгое время стала возможной.
Напомним, информация об исчезновении двух девочек в поселке Ленинском в Яшкинском округе Кузбасса появилась накануне. В операции по их поиску участвовало больше 200 человек: сотрудники различных ведомств и добровольцы. По данным пресс-службы кузбасского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», в ходе поисков обследовали территорию площадью 298 квадратных километров, для этого использовали, в том числе, квадрокоптеры.
В региональном управлении Следственного комитета по факту пропажи детей возбудили уголовное дело. В ведомстве уточняли, что девочки воспитывались в многодетной семье, в которой родители злоупотребляли спиртным.
В конце апреля в Новосибирской области пропал 17-летний парень. Спустя сутки его нашли живым.