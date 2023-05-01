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В Новосибирской области спустя сутки нашли живым 17-летнего пропавшего юношу

Полицейские устанавливают, по какой причине молодой человек ушел из дома

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Ранее сибиряк не пропадал

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Полицейские нашли 17-летнего молодого человека, который пропал в Чановском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, местонахождение юноши было неизвестно с 30 апреля. По словам волонтеров, молодой человек вышел из дома в рабочем поселке Чаны и пропал.

— Несовершеннолетний найден сотрудниками полиции. В ближайшее время он будет передан законным представителям. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — пояснили в ведомстве.

Полицейские устанавливают, по какой причине юноша не выходил на связь с родными и где он находился.

Ранее в Новосибирской области нашли мертвым пропавшего 9-летнего мальчика. Тело ребенка достали из реки в Маслянинском районе.

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