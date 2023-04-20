Следователи выясняют, почему утонул девятилетний мальчик в Маслянино, — возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели девятилетнего мальчика в Маслянино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— По факту утопления
По данным ведомства, тело мальчика нашли на дне реки Бердь в Маслянинском районе. При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружили.
Напомним, мальчик пропал 19 апреля. По словам местных жителей, он вышел из дома на улице Ягодной около 15 часов, и с тех пор о нем ничего не известно. Позже его велосипед был найден на берегу реки.
В Новосибирске продолжаются поиски