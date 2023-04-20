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Следователи выясняют, почему утонул девятилетний мальчик в Маслянино, — возбуждено уголовное дело

Ребенок пропал 19 апреля, его нашли на дне реки

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Тело мальчика нашли на дне реки Бердь

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В Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели девятилетнего мальчика в Маслянино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По факту утопления 9-летнего мальчика расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии, — пояснили в региональном СК.

По данным ведомства, тело мальчика нашли на дне реки Бердь в Маслянинском районе. При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружили.

Напомним, мальчик пропал 19 апреля. По словам местных жителей, он вышел из дома на улице Ягодной около 15 часов, и с тех пор о нем ничего не известно. Позже его велосипед был найден на берегу реки.

В Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего юноши, который больше недели назад вышел из дома на улице Кедровой в Заельцовском районе и не вернулся.

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