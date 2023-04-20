Следователи выясняют, почему утонул девятилетний мальчик в Маслянино, — возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели девятилетнего мальчика в Маслянино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



— По факту утопления 9-летнего мальчика расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии, — пояснили в региональном СК.

