«Вышел на прогулку и не вернулся»: в Новосибирской области пропал 9-летний мальчик

В Новосибирской области в рабочем поселке Маслянино пропал 9-летний Дима Кошеляев. 19 апреля мальчик не вернулся домой с прогулки. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.
— Примерно в три часа дня ребенок вышел из дома на улице Ягодной, и с этого момента его местонахождение неизвестно, — сообщает издание «Маслянинский Льновод».
В день пропажи был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку, калоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номеру 112.
Ранее в Новосибирской области пропал 13-летний Максим Дамаров. Он ушел из дома в Искитиме.