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«Вышел на прогулку и не вернулся»: в Новосибирской области пропал 9-летний мальчик

Из дома ребенок ушел примерно в 15:00

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Сейчас его ищут полиция и волонтеры

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В Новосибирской области в рабочем поселке Маслянино пропал 9-летний Дима Кошеляев. 19 апреля мальчик не вернулся домой с прогулки. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

— Примерно в три часа дня ребенок вышел из дома на улице Ягодной, и с этого момента его местонахождение неизвестно, — сообщает издание «Маслянинский Льновод».

В день пропажи был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку, калоши. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области пропал 13-летний Максим Дамаров. Он ушел из дома в Искитиме.

Пропал мальчикПоиск пропавшегоНовосибирская область
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