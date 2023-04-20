«Вышел на прогулку и не вернулся»: в Новосибирской области пропал 9-летний мальчик

В Новосибирской области в рабочем поселке Маслянино пропал 9-летний Дима Кошеляев. 19 апреля мальчик не вернулся домой с прогулки. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.



— Примерно в три часа дня ребенок вышел из дома на улице Ягодной, и с этого момента его местонахождение неизвестно, — сообщает издание «Маслянинский Льновод».

