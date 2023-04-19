Три дня полиция ищет подростка в Искитиме — мальчик ушел из дома

В Новосибирской области 16 апреля пропал 13-летний Максим Дамаров. Он ушел из дома в Искитиме.
— До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможного местонахождения разыскиваемого, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Мама ребенка отказалась общаться с корреспондентом НГС и сбросила звонок. Как сообщил источник НГС, ранее мальчик сбегал из дома. Если у вас есть какая-то информация о месте нахождения Максима, то полиция просит позвонить по номерам:
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