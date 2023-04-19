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Три дня полиция ищет подростка в Искитиме — мальчик ушел из дома

Мама Максима Дамарова с журналистами общаться отказалась

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Мальчика ищет полиция

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В Новосибирской области 16 апреля пропал 13-летний Максим Дамаров. Он ушел из дома в Искитиме.

— До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможного местонахождения разыскиваемого, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Мама ребенка отказалась общаться с корреспондентом НГС и сбросила звонок. Как сообщил источник НГС, ранее мальчик сбегал из дома. Если у вас есть какая-то информация о месте нахождения Максима, то полиция просит позвонить по номерам: (383) 432-40-08, (383) 432-95-84.

В Твери нашли пропавшего жителя Новосибирска Андрея Реймхена. Его искали два года: в ноябре 2021-го 44-летний мужчина уехал на заработки и исчез.

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