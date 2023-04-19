Новосибирец уехал на заработки и пропал на два года — ему не выплатили зарплату, и мужчина начал бомжевать

Андрей Реймхен приехал в центральную часть России, чтобы работать на вахте. В итоге ему заплатили намного меньше, чем обещали.

— После этого на вокзале он нашел объявление о работном доме, где вскоре и оказался. Там его кормили и платили небольшие деньги за работу. Но в конце зимы Андрей Иванович попал в больницу, а после этого остался на улице без средств связи, а деньги очень быстро закончились. Всё это время мужчина жил на улице, по возможности ночевал в подъездах, — рассказали в организации «Альтернатива».