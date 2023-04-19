Новосибирец уехал на заработки и пропал на два года — ему не выплатили зарплату, и мужчина начал бомжевать

В Твери нашли пропавшего жителя Новосибирска Андрея Реймхена. Его искали два года — в ноябре
Андрей Реймхен приехал в центральную часть России, чтобы работать на вахте. В итоге ему заплатили намного меньше, чем обещали.
— После этого на вокзале он нашел объявление о работном доме, где вскоре и оказался. Там его кормили и платили небольшие деньги за работу. Но в конце зимы Андрей Иванович попал в больницу, а после этого остался на улице без средств связи, а деньги очень быстро закончились. Всё это время мужчина жил на улице, по возможности ночевал в подъездах, — рассказали в организации «Альтернатива».
Спустя два года Андрей попросил у незнакомого мужчины на улице телефон, чтобы позвонить родственникам. Семья Андрея его искала уже несколько лет и обращалась в «Альтернативу».
— Родственники связались с нами и попросили помощи в его возвращении домой, что мы и сделали. Несколько дней Андрей Иванович жил в хостеле, за это время он смог привести себя в порядок. Мы дали ему чистую одежду, накормили его. Как оказалось, последние дни он вообще ничего не ел, — рассказали в «Альтернативе».
С Андреем Реймхеном также провели беседу о том, на что нужно обращать внимание при трудоустройстве. На прошлой неделе Андрей прилетел обратно в Новосибирск, прямо на Пасху.
Мужчина четыре дня провел в лесу Новосибирской области. Его нашли охотоведы.