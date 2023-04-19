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Новосибирец уехал на заработки и пропал на два года — ему не выплатили зарплату, и мужчина начал бомжевать

Андрей Реймхен попал в работный дом

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Дома Андрея Реймхена встретили брат, сестра и племянница

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В Твери нашли пропавшего жителя Новосибирска Андрея Реймхена. Его искали два года — в ноябре 2021-го 44-летний мужчина поехал на заработки. Поисками Андрея занимались волонтеры «Альтернативы» — организации, которая борется с современным рабством.

Андрей Реймхен приехал в центральную часть России, чтобы работать на вахте. В итоге ему заплатили намного меньше, чем обещали.

— После этого на вокзале он нашел объявление о работном доме, где вскоре и оказался. Там его кормили и платили небольшие деньги за работу. Но в конце зимы Андрей Иванович попал в больницу, а после этого остался на улице без средств связи, а деньги очень быстро закончились. Всё это время мужчина жил на улице, по возможности ночевал в подъездах, — рассказали в организации «Альтернатива».

Спустя два года Андрей попросил у незнакомого мужчины на улице телефон, чтобы позвонить родственникам. Семья Андрея его искала уже несколько лет и обращалась в «Альтернативу».

— Родственники связались с нами и попросили помощи в его возвращении домой, что мы и сделали. Несколько дней Андрей Иванович жил в хостеле, за это время он смог привести себя в порядок. Мы дали ему чистую одежду, накормили его. Как оказалось, последние дни он вообще ничего не ел, — рассказали в «Альтернативе».

С Андреем Реймхеном также провели беседу о том, на что нужно обращать внимание при трудоустройстве. На прошлой неделе Андрей прилетел обратно в Новосибирск, прямо на Пасху.

Мужчина четыре дня провел в лесу Новосибирской области. Его нашли охотоведы.

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