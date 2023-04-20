Водолазы ищут пропавшего в Маслянино 9-летнего мальчика

По его словам, работам мешает сильное течение.



Мальчик не вернулся домой 19 апреля. По словам местных жителей, он вышел из дома на улице Ягодной около 15 часов, и с тех пор о нем ничего не известно. Позже его велосипед был найден на берегу реки.

