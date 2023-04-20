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Водолазы ищут пропавшего в Маслянино 9-летнего мальчика

Поисками занимаются МЧС, полиция и волонтеры

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Водолазы обследуют майну, образовавшуюся у берега

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20 апреля четыре спасателя приехали в рабочий поселок Маслянино Новосибирской области, чтобы обследовать реку, в которой мог утонуть 9-летний мальчик. Его уже сутки разыскивают полиция и волонтеры.

— На месте работает водолазная группа Бердского поисково-спасательного отряда в количестве четырех человек: 3 водолаза и руководитель спусков. Место проведения работ — река, где обнаружена майна, где предположительно мог утонуть ребенок, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По его словам, работам мешает сильное течение.

Мальчик не вернулся домой 19 апреля. По словам местных жителей, он вышел из дома на улице Ягодной около 15 часов, и с тех пор о нем ничего не известно. Позже его велосипед был найден на берегу реки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Ситуацию под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю новосибирского управления оперативно докладывать о работе следователей.

Поиски ребенка продолжаются.

В Новосибирске ищут 16-летнего подростка, который больше недели назад вышел из дома на улице Кедровой в Заельцовском районе и не вернулся.

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