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В Новосибирске пропал 16-летний подросток: его видели больше недели назад

Мальчик ушел из дома в Заельцовском районе

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Мальчика ищут с 9 апреля

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В Новосибирске пропал 16-летний Игорь Голубев. Он ушел из дома больше недели назад, с тех пор его местонахождение неизвестно.

9 апреля подросток ушел из дома на улице Кедровой в Заельцовском районе города и не вернулся.

Как указано в публикации о пропаже в группе волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», рост Игоря — 170 сантиметров, он среднего телосложения, у мальчика темно-русые волосы. Подросток был одет в желто-зеленую куртку и темные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите волонтерам по номеру: 8 953 887-17 77.

Ранее волонтеры поискового отряда сообщили, что в Новосибирске пропал 16-летний Артем Юргин.

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