В Новосибирске пропал 16-летний подросток: его видели больше недели назад

В Новосибирске пропал 16-летний Игорь Голубев. Он ушел из дома больше недели назад, с тех пор его местонахождение неизвестно.
9 апреля подросток ушел из дома на улице Кедровой в Заельцовском районе города и не вернулся.
Как указано в публикации о пропаже в группе волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», рост Игоря — 170 сантиметров, он среднего телосложения, у мальчика темно-русые волосы. Подросток был одет в желто-зеленую куртку и темные брюки.
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите волонтерам по номеру: 8 953 887-17 77.
Ранее волонтеры поискового отряда сообщили, что в Новосибирске пропал 16-летний Артем Юргин.