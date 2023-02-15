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16-летний подросток ушел из дома на Галущака и пропал

Его ищут со вчерашнего дня

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Артем пропал в Заельцовском районе

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Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поиске пропавшего 16-летнего Артема Юргина.

14 февраля подросток вышел из дома на Галущака, 15 в Линейном микрорайоне и не вернулся.

Как указано в посте о пропаже в группе волонтеров во «ВКонтакте», рост Артема — 187 сантиметров, он среднего телосложения у него светлые волосы и голубые глаза. Парень был в черном пуховике, черных штанах, светлых кроссовках и белой шапке. С собой у Артема черный рюкзак.

В конце прошлого года в Октябрьском районе Новосибирска пропал 14-летний Павел Бакланов. Парня не было дома больше 10 дней.

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