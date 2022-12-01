Не вернулся домой из школы: 14-летний подросток пропал в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 14-летний Павел Бакланов. Местонахождение подростка неизвестно с 21 ноября.



— В день пропажи мальчик ушел в школу и из школы домой не вернулся. Ранее были случаи, когда не возвращался домой, отсутствовал около одного-двух дней, но, как правило, после этого сам домой приходил. В данном случае прошло уже несколько дней, его местонахождение неизвестно. Родным и полиции поступает информация о том, что его видели недалеко от места проживания, но найти его так и не получается, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

