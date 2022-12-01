Не вернулся домой из школы: 14-летний подросток пропал в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пропал
— В день пропажи мальчик ушел в школу и из школы домой не вернулся. Ранее были случаи, когда не возвращался домой, отсутствовал около одного-двух дней, но, как правило, после этого сам домой приходил. В данном случае прошло уже несколько дней, его местонахождение неизвестно. Родным и полиции поступает информация о том, что его видели недалеко от места проживания, но найти его так и не получается, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Павла: рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, сине-голубую олимпийку с белой вышивкой на спине, черные штаны с белыми надписями, черно-серые кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
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