Не вернулся из школы: 12-летний мальчик пропал в Новосибирске

12-летний Коля Дорохов пропал в Новосибирске. В четверг, 24 ноября, мальчик ушел из гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска и бесследно исчез. Сейчас пропавшего школьника ищут полицейские.
— В школе инцидент с его участием был, он со школы сбежал, и до сих пор нет его, — рассказала НГС мама пропавшего ребенка.
Приметы Коли: рост — 145 сантиметров, обычного телосложения. Волосы русые, глаза серые. Был одет в черную куртку и шапку, черные джинсы и белые кроссовки с красными полосками. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
В пресс-службе регионального главка МВД НГС подтвердили, что полицейские активно ищут пропавшего школьника:
— Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску данного несовершеннолетнего, — сообщили в ведомстве
Ранее НГС писал о том, что в новосибирске пропала 15-летняя девочка. Она оставалась на связи с родными, но возвращаться домой не хотела.