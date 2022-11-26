20idei
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 1/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняПотоп на подземной парковке в ТРК «Ройял парк»
Все новости
Все новости

Не вернулся из школы: 12-летний мальчик пропал в Новосибирске

В последний раз ребенка видели в четверг, 24 ноября

171

Из гимназии № 7 мальчик ушел в неизвестном направлении

Поделиться

12-летний Коля Дорохов пропал в Новосибирске. В четверг, 24 ноября, мальчик ушел из гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска и бесследно исчез. Сейчас пропавшего школьника ищут полицейские.

— В школе инцидент с его участием был, он со школы сбежал, и до сих пор нет его, — рассказала НГС мама пропавшего ребенка.

Приметы Коли: рост — 145 сантиметров, обычного телосложения. Волосы русые, глаза серые. Был одет в черную куртку и шапку, черные джинсы и белые кроссовки с красными полосками. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

В пресс-службе регионального главка МВД НГС подтвердили, что полицейские активно ищут пропавшего школьника:

— Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску данного несовершеннолетнего, — сообщили в ведомстве

Ранее НГС писал о том, что в новосибирске пропала 15-летняя девочка. Она оставалась на связи с родными, но возвращаться домой не хотела.

По теме

ПолицияПропал ребенокРозыск ребенкаЛизаАлерт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2