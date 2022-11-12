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СрочноВ Новосибирске пропала 15-летняя девочка
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«Ушла в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка

Снежана возвращалась домой за личными вещами

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Девочка пропала в Октябрьском районе Новосибирска

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В Октябрьском районе Новосибирска пропала 15-летняя Снежана. Ее местонахождение неизвестно с 7 ноября. Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, подросток раньше не пропадала.

— Накануне пропажи не вернулась домой с прогулки. Затем родные обнаружили, что утром она приходила домой, взяла какие-то свои личные вещи и ушла в неизвестном направлении. С момента пропажи была с родными на связи, но домой не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Поэтому было принято решение разместить ориентировку в сети Интернет для получения свидетельств о ее возможном местонахождении, — сообщила Алеся Яблонских.

Девочка возвращалась домой за личными вещами

Девочка возвращалась домой за личными вещами

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Приметы пропавшей: рост — 158 сантиметров, полного телосложения, волосы крашеные черные до плеч, карие глаза. Снежана была одета в светлую серо-зеленую куртку, черную худи, черные спортивные штаны, черные полуботинки или серо-белые кроссовки. Девочка родилась в 2007 году.

В Новосибирске с конца октября ищут 54-летнюю Галину Братчину. 26 октября сибирячка ушла с работы и не вернулась домой.

Октябрьский районПропавшаяПропал ребенокЛизаАлерт
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