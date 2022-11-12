«Ушла в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка

В Октябрьском районе Новосибирска пропала 15-летняя Снежана. Ее местонахождение неизвестно с 7 ноября. Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, подросток раньше не пропадала.

— Накануне пропажи не вернулась домой с прогулки. Затем родные обнаружили, что утром она приходила домой, взяла какие-то свои личные вещи и ушла в неизвестном направлении. С момента пропажи была с родными на связи, но домой не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Поэтому было принято решение разместить ориентировку в сети Интернет для получения свидетельств о ее возможном местонахождении, — сообщила Алеся Яблонских.