54-летняя женщина пропала в Новосибирске: она вышла с работы и не вернулась домой
Раньше Галина Братчина никогда не пропадала
Полиция и волонтеры ищут 54-летнюю сибирячку Галину Братчину. В среду, 26 октября, женщина ушла с работы, больше ее никто не видел.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировки на поиск женщины, пытаясь найти свидетелей, которые могли видеть, куда пошла Галина. Они уже обзвонили больницы и морги, в медицинских учреждениях пациентки, похожей на Галину Братчину не нашлось.
— В день пропажи, около 7 часов утра, женщина вышла из дома и направилась на работу. По ряду причин она там не осталась, ушла и домой не вернулась, — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских. — Ранее женщина не пропадала.
Рост Галины Братчиной 157 сантиметров, волосы каштановые с проседью. В день исчезновения она была одета в черно-белое клетчатое пальто, синие джинсы и голубой свитер, с собой был кожаный рюкзак.
Ранее НГС писал о 73-летнем грибнике, которого нашли на Васюганских болотах после 5 дней поисков.