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В Маслянино на дне реки обнаружили тело пропавшего 9-летнего мальчика

Ребенка искали больше суток

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Ранее его велосипед был найден на берегу реки

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В поселке Маслянино Новосибирской области водолазы в реке обнаружили тело пропавшего 9-летнего мальчика. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Да, действительно тело было обнаружено в реке. Сейчас по данному факту идет проверка, — рассказал источник.

Мальчик не вернулся домой 19 апреля. По словам местных жителей, он вышел из дома на улице Ягодной около 15 часов и с тех пор о нем ничего не известно. Позже его велосипед был найден на берегу реки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Ситуацию под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю новосибирского управления оперативно докладывать о работе следователей.

В Новосибирске ищут 16-летнего подростка, который больше недели назад вышел из дома на улице Кедровой в Заельцовском районе и не вернулся.

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