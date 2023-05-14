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Пропавшего в Новосибирске 23-летнего студента нашли через 8 дней

Молодого человека искали с 4 мая

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Долгое время молодой человек не выходил на связь

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В Новосибирске завершились поиски пропавшего 23-летнего Максима Засухина. Молодого человека нашли живым 12 мая. Об этом НГС сообщила мать юноши Ольга.

— Максима нашли вечером 12 мая в Новосибирске, ничего криминального не произошло. Его нашла полиция, по номеру телефона определили его местонахождение. У Максима произошла небольшая депрессия, и он ушел ненадолго в себя, даже сам не ожидал, что начнутся поиски, — пояснила Ольга.

Напомним, Максим Засухин пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Его местонахождение было неизвестно с 4 мая 2023 года.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» также подтвердили, что молодого человека нашли живым.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — написали представители отряда во «ВКонтакте».

Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым 17-летнего молодого человека.

Нашли живымПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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