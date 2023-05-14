Пропавшего в Новосибирске 23-летнего студента нашли через 8 дней

В Новосибирске завершились поиски пропавшего
— Максима нашли вечером 12 мая в Новосибирске, ничего криминального не произошло. Его нашла полиция, по номеру телефона определили его местонахождение. У Максима произошла небольшая депрессия, и он ушел ненадолго в себя, даже сам не ожидал, что начнутся поиски, — пояснила Ольга.
Напомним, Максим Засухин пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Его местонахождение было неизвестно с 4 мая 2023 года.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» также подтвердили, что молодого человека нашли живым.
— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — написали представители отряда во «ВКонтакте».
Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым