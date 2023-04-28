Рабочего в Барабинске зажало дорожными плитами — кого будут судить за его смерть

В Новосибирской области в суд передали уголовное дело против бригадира, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 с. 143 УК РФ).
На предприятии в Барабинске, где он работал, во время погрузки дорожных плит погиб рабочий.
На бригадира была возложена обязанность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
— В январе 2023 года стропальщик выполнял работы по погрузке, разгрузке с применением подъемных средств на предприятии. В нарушение правил охраны труда производитель не проконтролировал процесс работы, из-за чего потерпевший в момент погрузки дорожных плит, находясь на бортовой платформе полуприцепа со стороны кабины автомобиля, был зажат между бортом полуприцепа и грузом, — сообщили следователи.
Рабочий получил травмы, от которых скончался в больнице. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, бригадир поручил грузить плиты работникам, у которых не было необходимых навыков.
Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении бригадира в Барабинский районный суд для рассмотрения по существу.
В марте на стройке в Ленинском районе Новосибирска погиб 55-летний рабочий, на которого упала труба. Следователи начали проверку.