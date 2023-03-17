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На стройке в Новосибирске погиб рабочий — на мужчину упала труба

Следователи начали проверку

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Следователи проверят не были ли нарушены правила охраны труда

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В Ленинском районе Новосибирска следователи проводят проверку по факту смерти рабочего на стройке. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, вчера, 16 марта, на строительном объекте было обнаружено тело 55-летнего рабочего.

— Предварительно установлено, что рабочий выполнял работы по монтажу металлических труб на одном из этажей строящегося жилого дома. Во время проведения работ вертикально установленная, но незакрепленная труба сорвалась и ударила по голове разнорабочего. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В ходе проверки следователи собираются выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления, предусмотренного статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В канализации на улице Невельского, 55 был обнаружен труп. Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54» со ссылкой на очевидца, тело было расчленено.

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