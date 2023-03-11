В канализации Новосибирска нашли труп — очевидец утверждает, что тело расчленено

В канализации на улице Невельского, 55 был обнаружен труп. Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54» со ссылкой на очевидца, тело было расчленено. На месте работают следователи.
— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека на участке местности на территории Ленинского района. Следователи провели осмотр места происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирскому району.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Днем 1 марта спасатели МАСС нашли в Кировском районе Новосибирска тело мужчины. Следователи начали проверку.