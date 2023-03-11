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В канализации Новосибирска нашли труп — очевидец утверждает, что тело расчленено

Следователи начали проверку

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Труп был найден сегодня

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В канализации на улице Невельского, 55 был обнаружен труп. Как сообщают в телеграм-канале «АСТ-54» со ссылкой на очевидца, тело было расчленено. На месте работают следователи.

— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека на участке местности на территории Ленинского района. Следователи провели осмотр места происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирскому району.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Днем 1 марта спасатели МАСС нашли в Кировском районе Новосибирска тело мужчины. Следователи начали проверку.

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