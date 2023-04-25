Двое дрались, семь разнимали: массовая драка на Петухова попала на видео

Днем во вторник, 25 апреля, в Новосибирске несколько человек подрались на проезжей части в Южно-Чемском жилмассиве. Местный житель снял инцидент на видео.



По словам читателя НГС, инцидент произошел около 13:00 рядом с домом на улице Петухова, 156. Судя по кадрам, на дороге дрались двое мужчин. Потом к ним подошли еще один мужчина и женщина, которые попытались их разнять. Сначала участников конфликта удалось развести в разные стороны, но потом они продолжили драку. Один повалил другого на землю и стал наносить ему удары, это также делала женщина. На место сбежались еще пять человек, которые пытались снова разнять дерущихся. В итоге участники конфликта сели в разные машины и разъехались.