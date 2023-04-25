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Двое дрались, семь разнимали: массовая драка на Петухова попала на видео

Мужчины подрались на проезжей части

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Мужчины подрались днем на проезжей части

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Днем во вторник, 25 апреля, в Новосибирске несколько человек подрались на проезжей части в Южно-Чемском жилмассиве. Местный житель снял инцидент на видео.

По словам читателя НГС, инцидент произошел около 13:00 рядом с домом на улице Петухова, 156. Судя по кадрам, на дороге дрались двое мужчин. Потом к ним подошли еще один мужчина и женщина, которые попытались их разнять. Сначала участников конфликта удалось развести в разные стороны, но потом они продолжили драку. Один повалил другого на землю и стал наносить ему удары, это также делала женщина. На место сбежались еще пять человек, которые пытались снова разнять дерущихся. В итоге участники конфликта сели в разные машины и разъехались.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Поток машин не помешал участникам конфликта

Видео: читатель НГС

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности конфликта. В ведомстве сообщили, что заявлений в полицию не поступало.

Зимой НГС писал о массовой драке в Новосибирске, которая произошла прямо на дороге. Инцидент попал на кадры видеорегистратора.

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Улица ПетуховаКировский районДрака на дорогеЮжно-Чемской жилмассив
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