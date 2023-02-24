Оттащили мужчину на тротуар: массовая драка произошла на дороге в центре Новосибирска

В Новосибирске в 05:49 утра 24 февраля на Вокзальной магистрали произошла массовая драка прямо на дороге. Жители города попали на видеорегистратор. Как сообщили в группе «
На видео попало, как один полуголый мужчина и второй одетый дерутся, а окружающие пытаются их разнять. В какой-то момент неизвестный ударил пытавшегося разнять новосибирца. Последний рухнул на асфальт. Мужчины попытались поднять упавшего, у них не получилось. Пострадавшего оттащили на тротуар.
В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.