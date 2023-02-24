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Оттащили мужчину на тротуар: массовая драка произошла на дороге в центре Новосибирска

Инцидент произошел на Вокзальной магистрали

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Инцидент произошел утром в пятницу

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В Новосибирске в 05:49 утра 24 февраля на Вокзальной магистрали произошла массовая драка прямо на дороге. Жители города попали на видеорегистратор. Как сообщили в группе «АСТ-54», потасовка была недалеко от выхода из стриптиз-клуба.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчины подрались прямо на дороге

Видео: АСТ-54

На видео попало, как один полуголый мужчина и второй одетый дерутся, а окружающие пытаются их разнять. В какой-то момент неизвестный ударил пытавшегося разнять новосибирца. Последний рухнул на асфальт. Мужчины попытались поднять упавшего, у них не получилось. Пострадавшего оттащили на тротуар.

В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.

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Вокзальная магистральВыходныеДракаУтро
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