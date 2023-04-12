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Онлайн-трансляция

Что известно о погоне за КАМАЗом в центре Новосибирска — онлайн-трансляция

Димитровский мост перекрыли, чтобы остановить автомобиль

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В Новосибирске сегодня, 12 апреля, перекрыли Димитровский мост. Как рассказали в сообществе АСТ-54, закрыто движение в сторону левого берега. В группе во «ВКонтакте» выложили видео, на котором видно, как сотрудники ГИБДД пытаются остановить КАМАЗ. НГС выясняет подробности в онлайн-трансляции.

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Видео: АСТ-54

Автор видео показал пробку, которая образовалась на мосту. А также в кадр попал КАМАЗ, который выехал на встречную полосу в попытке сбежать от погони.

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В АСТ-54 сообщили, что погоня завершена. Водителя задержали.

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НГС собирает все, что известно о происшествии.

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Как сообщают в АСТ-54, КАМАЗ протаранил несколько автомобилей. Фото сделано на площади Энергетиков, сообщают в 2ГИС. Со ссылкой на подписчика АСТ-54 рассказали, что погоня началась с поселка Затон и после КАМАЗ поехал по центральным улицам города.

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Водителя задержали в промзоне на Станционной.

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По данным 2ГИС, проезд Энергетиков и Станционная, куда поехал КАМАЗ, стоят в пробке.

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Видео: АСТ-54

На проспекте Димитрова в КАМАЗ пытался залезть сотрудник ГИБДД, но автомобиль уехал.

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Источник НГС рассказал, что последний владелец КАМАЗа, за которым сегодня гонялись сотрудники ГИБДД, — неоднократно судимый мужчина, осевший в Новосибирске. Личность человека, который сидел за рулем, сейчас устанавливают полицейские.

По данным источника НГС, в настоящее время КАМАЗ снят с регистрации. Последний владелец — 50-летний житель Ордынского района Олег Николаевич П. Грузовик был зарегистрирован на него до января 2023 года.

Олег Николаевич — уроженец Иркутской области, человек с обширной криминальной биографией. По словам источника, ранее мужчина находился в розыске по делу об убийстве, был судим за разбой и мошенничество.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

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Видео: читатель НГС

Читатель НГС прислал видео, как за КАМАЗом ехала ГИБДД.

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Мы завершаем онлайн-трансляцию. В пресс-службе МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать погоню позже.

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