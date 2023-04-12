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Судим за разбой и мошенничество: что известно о последнем владельце КАМАЗа, который ловили сразу пять экипажей ДПС

Водитель грузовика устроил эпичную гонку с сотрудниками ГИБДД

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Нарушителя удалось остановить в промзоне на улице Станционной

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Последний владелец КАМАЗа, за которым сегодня гонялись сотрудники ГИБДД, — неоднократно судимый мужчина, осевший в Новосибирске. Личность человека, который сидел за рулем, сейчас устанавливают полицейские. Об этом сообщает источник НГС.

12 апреля несколько экипажей ДПС бросились в погоню за КАМАЗом, водитель которого не остановился по требованию инспекторов. Автомобилисты заметили погоню на Димитровском мосту, грузовик миновал площадь Энергетиков и в результате был остановлен в промзоне на улице Станционной. Водителя задержали. По предварительной информации, в результате погони были повреждены несколько автомобилей.

По данным источника НГС, в настоящее время КАМАЗ снят с регистрации. Последний владелец — 50-летний житель Ордынского района Олег Николаевич П. Грузовик был зарегистрирован на него до января 2023 года.

Олег Николаевич — уроженец Иркутской области, человек с обширной криминальной биографией. По словам источника, ранее мужчина находился в розыске по делу об убийстве, был судим за разбой и мошенничество.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

На прошлой неделе погоня за «Хондой» через весь Новосибирск попала в объектив нескольких камер наблюдения. Молодого гонщика удалось остановить лишь при помощи фуры, которая перегородила нарушителю дорогу.

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