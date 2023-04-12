Судим за разбой и мошенничество: что известно о последнем владельце КАМАЗа, который ловили сразу пять экипажей ДПС

Последний владелец КАМАЗа, за которым сегодня гонялись сотрудники ГИБДД, — неоднократно судимый мужчина, осевший в Новосибирске. Личность человека, который сидел за рулем, сейчас устанавливают полицейские. Об этом сообщает источник НГС.
12 апреля несколько экипажей ДПС бросились в погоню за КАМАЗом, водитель которого не остановился по требованию инспекторов. Автомобилисты заметили погоню на Димитровском мосту, грузовик миновал площадь Энергетиков и в результате был остановлен в промзоне на улице Станционной. Водителя задержали. По предварительной информации, в результате погони были повреждены несколько автомобилей.
По данным источника НГС, в настоящее время КАМАЗ снят с регистрации. Последний владелец —
Олег Николаевич — уроженец Иркутской области, человек с обширной криминальной биографией. По словам источника, ранее мужчина находился в розыске по делу об убийстве, был судим за разбой и мошенничество.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позже.
На прошлой неделе погоня за «Хондой» через весь Новосибирск попала в объектив нескольких камер наблюдения. Молодого гонщика удалось остановить лишь при помощи фуры, которая перегородила нарушителю дорогу.