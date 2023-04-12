Судим за разбой и мошенничество: что известно о последнем владельце КАМАЗа, который ловили сразу пять экипажей ДПС

12 апреля несколько экипажей ДПС бросились в погоню за КАМАЗом, водитель которого не остановился по требованию инспекторов. Автомобилисты заметили погоню на Димитровском мосту, грузовик миновал площадь Энергетиков и в результате был остановлен в промзоне на улице Станционной. Водителя задержали. По предварительной информации, в результате погони были повреждены несколько автомобилей.

