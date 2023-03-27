В Новосибирской области уже 4 месяца ищут пропавшего 46-летнего мужчину

В Новосибирской области в селе Казаково пропал 46-летний Дмитрий Цвикер. Как сообщили волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 20 ноября 2022 года.
Приметы Дмитрия: рост — 180 сантиметров, среднего телосложение. Волосы седые, глаза серые. В день пропажи был одет в синий камуфляжный бушлат, черную вязаную шапку. Особая примета: шрам на переносице.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске пропал 35-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 14 марта.