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В Новосибирской области уже 4 месяца ищут пропавшего 46-летнего мужчину

Последний раз его видели в селе Казаково Коченевского района

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Особая примета: шрам на переносице

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В Новосибирской области в селе Казаково пропал 46-летний Дмитрий Цвикер. Как сообщили волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 20 ноября 2022 года.

Приметы Дмитрия: рост — 180 сантиметров, среднего телосложение. Волосы седые, глаза серые. В день пропажи был одет в синий камуфляжный бушлат, черную вязаную шапку. Особая примета: шрам на переносице.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропал 35-летний мужчина. Его местоположение неизвестно с 14 марта.

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Пропал мужчинаВолонтерыНовосибирская область
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