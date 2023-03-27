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Тема дняУехал с Первомайки и пропал на две недели
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Новосибирец выехал с Первомайки от родственников домой — его нет уже две недели

Мужчину объявили в розыск

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Сергей Рубис никогда раньше не пропадал

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В Новосибирске ищут 35-летнего Сергея Рубиса, который пропал 14 марта в Первомайском районе.

— Мужчина ближе к вечеру от родственников должен был добраться с пересадками домой. До дома не доехал. Ранее не пропадал, — объяснила корреспонденту НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

Мужчина худощавый, ростом 183 сантиметра. Волосы светло-русые, глаза голубые. Он был одет в черно-синюю ветровку, черно-зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки, темно-синюю кепку.

Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении, обратитесь по телефонам — 112 или 8 (800) 700–54–52.

В середине марта двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе Новосибирска, нашли 16 марта, спустя три дня поисков. Мальчиков обнаружили на другом конце города.

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