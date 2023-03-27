Новосибирец выехал с Первомайки от родственников домой — его нет уже две недели

В Новосибирске ищут
— Мужчина ближе к вечеру от родственников должен был добраться с пересадками домой. До дома не доехал. Ранее не пропадал, — объяснила корреспонденту НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.
Мужчина худощавый, ростом 183 сантиметра. Волосы светло-русые, глаза голубые. Он был одет в черно-синюю ветровку, черно-зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки, темно-синюю кепку.
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В середине марта двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе Новосибирска, нашли 16 марта, спустя три дня поисков. Мальчиков обнаружили на другом конце города.