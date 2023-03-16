Двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе, нашли на другом конце города

Двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе Новосибирска, нашли
— На телефон инфорга ДПСО «ЛизаАлерт» поступило свидетельство от женщины о примерном местонахождении пропавших детей в Ленинском районе Новосибирска. На место незамедлительно выехал автономный экипаж с волонтерами. Детей нашли, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
13 марта мальчики отпросились у родителей погулять, но домой так и не вернулись. Оба ранее уже пропадали.
Ранее в Красноярске пропали три девочки-подростка. Сообщалось, что они могли направляться в Кемерово или Новосибирск.