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Двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе, нашли на другом конце города

Детей искали с 13 марта

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Оба мальчика ранее пропадали из поля зрения родителей

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Двух мальчиков, пропавших в Октябрьском районе Новосибирска, нашли 16 марта, спустя три дня поисков. Мальчиков обнаружили на другом конце города.

— На телефон инфорга ДПСО «ЛизаАлерт» поступило свидетельство от женщины о примерном местонахождении пропавших детей в Ленинском районе Новосибирска. На место незамедлительно выехал автономный экипаж с волонтерами. Детей нашли, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

13 марта мальчики отпросились у родителей погулять, но домой так и не вернулись. Оба ранее уже пропадали.

Ранее в Красноярске пропали три девочки-подростка. Сообщалось, что они могли направляться в Кемерово или Новосибирск.

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