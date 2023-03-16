Пропали два друга: в Новосибирске третьи сутки ищут мальчиков 10 и 11 лет

В Новосибирске ищут 10-летнего Марка Полтавского и 11-летнего Егора Базанова, которые пропали в Октябрьском районе. О детях ничего не известно с 13 марта.
— Егор, придя со школы, отпросился погулять, его отпустили до вечера, домой не вернулся. Ранее пропадал. Марк с родителями в сентябре прошлого года переехали в Октябрьский район, тогда и познакомился с Егором. Ранее тоже пропадал, — объяснила корреспонденту НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.
Марк ростом 156 сантиметров. Был одет в черную куртку с зелеными лампасами, черные берцы, коричневую шапку. Егор ниже ростом — 130 сантиметров. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, синюю шапку.
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Ранее в Красноярске пропали три девочки-подростка. Сообщалось, что они могли направляться в Кемерово или Новосибирск.