Пропали два друга: в Новосибирске третьи сутки ищут мальчиков 10 и 11 лет

В Новосибирске ищут 10-летнего Марка Полтавского и 11-летнего Егора Базанова, которые пропали в Октябрьском районе. О детях ничего не известно с 13 марта.



— Егор, придя со школы, отпросился погулять, его отпустили до вечера, домой не вернулся. Ранее пропадал. Марк с родителями в сентябре прошлого года переехали в Октябрьский район, тогда и познакомился с Егором. Ранее тоже пропадал, — объяснила корреспонденту НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

