Три девочки пропали в Красноярском крае: они могут объявиться в Новосибирске

Три девочки пропали в городе Ужур Красноярского края. 13 марта около 9 часов утра они ушли из дома. Всех, кому известно местоположение детей, волонтеры просят сообщить по телефону: (39156) 2-29-34 — это дежурная часть города Ужура. Также можно обратиться по номеру 112 или к волонтерам по телефону +7 950 996-60-66 .