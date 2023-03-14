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Три девочки пропали в Красноярском крае: они могут объявиться в Новосибирске

Утром 13 марта дети ушли из дома

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Объявление о пропаже появилось сегодня, 14 марта, ночью

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В Красноярске пропали три девочки-подростка: 15-летняя Татьяна Непомнящая, 15-летняя Галина Федорова и 17-летняя Пея Федорова. Как рассказали волонтеры в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск», девочки могут направляться в Кемерово или Новосибирск.

Три девочки пропали в городе Ужур Красноярского края. 13 марта около 9 часов утра они ушли из дома. Всех, кому известно местоположение детей, волонтеры просят сообщить по телефону: (39156) 2-29-34 — это дежурная часть города Ужура. Также можно обратиться по номеру 112 или к волонтерам по телефону +7 950 996-60-66.

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В Бердске сутки искали 85-летнего мужчину Владимира Леонтьевича Казачка. На его поиски 10 марта выезжали волонтеры «ЛизаАлерт».

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