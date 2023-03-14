Три девочки пропали в Красноярском крае: они могут объявиться в Новосибирске

В Красноярске пропали три девочки-подростка:
Три девочки пропали в городе Ужур Красноярского края.
В Бердске сутки искали 85-летнего мужчину Владимира Леонтьевича Казачка. На его поиски 10 марта выезжали волонтеры «ЛизаАлерт».
Утром 13 марта дети ушли из дома
В Красноярске пропали три девочки-подростка:
Три девочки пропали в городе Ужур Красноярского края.
В Бердске сутки искали 85-летнего мужчину Владимира Леонтьевича Казачка. На его поиски 10 марта выезжали волонтеры «ЛизаАлерт».
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