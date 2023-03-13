В Новосибирске Путин спас грудного ребенка и его маму на пожаре

Пожарные спасли женщину с грудным ребенком с балкона
По данным ведомства, возгорание произошло около двух часов дня
— Наше звено газодымозащитников сразу бросилось туда. На пятом этаже было плотное задымление. Одновременно с этим начали устанавливать автолестницу к балкону для эвакуации женщины и ребенка. Пожарным-газодымозащитникам удалось проникнуть в горящую квартиру быстрее, они надели на пострадавших спасательные устройства, укутали в теплые вещи и вывели их на свежий воздух по незадымляемым лестничным проемам, где уже и передали медикам для осмотра, — рассказал начальник караула пожарной части
Младенца госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». НГС обратился в пресс-службу областного Минздрава, чтобы узнать, в каком состоянии ребенок и его мама сегодня.
Чтобы потушить горевшие в квартире вещи, пожарным понадобилось меньше 10 минут. Согласно предварительным выводам дознавателей МЧС, причиной пожара могло стать неправильное использование электроприборов.
Ранее НГС писал о страшном пожаре, который произошел в Ордынском районе Новосибирской области. В нем погибли двое детей.