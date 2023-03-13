СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняДля детской киностудии найдут новое место
Все новости
Все новости

В Новосибирске Путин спас грудного ребенка и его маму на пожаре

О том, как женщину с младенцем снимали с балкона пятого этажа, начальник караула рассказал журналистам

5 904

На пожаре работали больше 30 спасателей

Поделиться

Пожарные спасли женщину с грудным ребенком с балкона 5-го этажа в доме на улице Титова. О происшествии сегодня рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло около двух часов дня 12 марта. Когда на месте пожара появились спасатели, 30 человек уже успели выйти из подъезда, но жительница одной из квартир на 5 этаже, молодая женщина с грудным младенцем, покинуть дом не могла и выбралась на балкон:

— Наше звено газодымозащитников сразу бросилось туда. На пятом этаже было плотное задымление. Одновременно с этим начали устанавливать автолестницу к балкону для эвакуации женщины и ребенка. Пожарным-газодымозащитникам удалось проникнуть в горящую квартиру быстрее, они надели на пострадавших спасательные устройства, укутали в теплые вещи и вывели их на свежий воздух по незадымляемым лестничным проемам, где уже и передали медикам для осмотра, — рассказал начальник караула пожарной части № 6 Вячеслав Путин, который принимал участие в спасательной операции.

Младенца госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». НГС обратился в пресс-службу областного Минздрава, чтобы узнать, в каком состоянии ребенок и его мама сегодня.

Чтобы потушить горевшие в квартире вещи, пожарным понадобилось меньше 10 минут. Согласно предварительным выводам дознавателей МЧС, причиной пожара могло стать неправильное использование электроприборов.

Ранее НГС писал о страшном пожаре, который произошел в Ордынском районе Новосибирской области. В нем погибли двое детей.

По теме

ПожарПожарные спасли ребенкаГУ МЧС России по НСОРебенок пострадал
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter