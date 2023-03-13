В Новосибирске Путин спас грудного ребенка и его маму на пожаре

— Наше звено газодымозащитников сразу бросилось туда. На пятом этаже было плотное задымление. Одновременно с этим начали устанавливать автолестницу к балкону для эвакуации женщины и ребенка. Пожарным-газодымозащитникам удалось проникнуть в горящую квартиру быстрее, они надели на пострадавших спасательные устройства, укутали в теплые вещи и вывели их на свежий воздух по незадымляемым лестничным проемам, где уже и передали медикам для осмотра, — рассказал начальник караула пожарной части № 6 Вячеслав Путин, который принимал участие в спасательной операции.