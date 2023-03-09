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Сибиряк сделал заказ в баре на 27 тысяч и вышел покурить: официантка вызвала охрану

Новосибирец сидел в баре на Большевистской до 2 часов ночи

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Мужчина находился в баре четыре часа

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В Новосибирске ночью 9 марта АБ «Гвардия» выезжало в бар на Большевистской из-за мужчины, который не оплатил крупную сумму в 27 тысяч рублей.

— По прибытии бойцов ГБР-78 посетитель-отказник полностью оплатил счет, — отметили в пресс-службе «Гвардии»,

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Гвардии», мужчина сидел в баре четыре часа и на время вышел покурить. Пока он находился в курилке, официантка, забеспокоившись, что клиента нет, вызвала ГБР.

Во вторник ГБР выезжал к торговому центру на улице Чистяков из-за автомобилей с цветами. Как рассказали в пресс-службе «Гвардии», четыре продавца цветов из машин встали на частной охраняемой территории.

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