Сибиряк сделал заказ в баре на 27 тысяч и вышел покурить: официантка вызвала охрану

В Новосибирске ночью 9 марта АБ «Гвардия» выезжало в бар на Большевистской из-за мужчины, который не оплатил крупную сумму в 27 тысяч рублей.
— По прибытии бойцов ГБР-78 посетитель-отказник полностью оплатил счет, — отметили в пресс-службе «Гвардии»,
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Гвардии», мужчина сидел в баре четыре часа и на время вышел покурить. Пока он находился в курилке, официантка, забеспокоившись, что клиента нет, вызвала ГБР.
Во вторник ГБР выезжал к торговому центру на улице Чистяков из-за автомобилей с цветами. Как рассказали в пресс-службе «Гвардии», четыре продавца цветов из машин встали на частной охраняемой территории.