СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняКак гололед чуть не оставил журналистку без ноги
Все новости
Все новости

ГБР вызывали к торговому центру из-за продавцов цветов — из-за чего произошел конфликт

Четыре машины встали на частной охраняемой территории

1 231

7 марта город заполнили автомобили с цветами

Поделиться

В Новосибирске 7 марта к торговому центру улице Чистякова вызвали бойцов АБ «Гвардия» из-за автомобилей с цветами.

Как рассказали в пресс-службе «Гвардии», четверо продавцов цветов из машин встали на частной охраняемой территории.

— Собственник земли потребовал от продавцов произвести оплату аренды участка, либо покинуть его. В присутствии бойцов ГБР два продавца произвели требуемую оплату, — рассказали в пресс-службе «Гвардии».

Два автомобиля с территории ТЦ уехали, отказавшись платить.

На прошлой неделе бойцы ГБР задержали мужчину, который хотел вызволить друга из реанимации ЦКБ.

ЦветыГБРАрендаТЦ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter