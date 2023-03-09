ГБР вызывали к торговому центру из-за продавцов цветов — из-за чего произошел конфликт

В Новосибирске 7 марта к торговому центру улице Чистякова вызвали бойцов АБ «Гвардия» из-за автомобилей с цветами.
Как рассказали в пресс-службе «Гвардии», четверо продавцов цветов из машин встали на частной охраняемой территории.
— Собственник земли потребовал от продавцов произвести оплату аренды участка, либо покинуть его. В присутствии бойцов ГБР два продавца произвели требуемую оплату, — рассказали в пресс-службе «Гвардии».
Два автомобиля с территории ТЦ уехали, отказавшись платить.
На прошлой неделе бойцы ГБР задержали мужчину, который хотел вызволить друга из реанимации ЦКБ.