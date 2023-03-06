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Тема дняПытался вызволить друга из реанимации
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Пьяный новосибирец пытался вызволить друга из реанимации ЦКБ

Известно, что его товарищ попал в больницу с отравлением

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Хулигана передали полицейским

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Днем 4 марта бойцы ГБР задержали мужчину, который хотел «спасти» друга из реанимации ЦКБ. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Вызов поступил примерно в 16 часов. Пьяный мужчина пытался проникнуть в отделение реанимации ЦКБ:

— Он настойчиво рвался туда для того, чтобы вызволить госпитализированного приятеля. Известно, что его друг поступил в медучреждение накануне с признаками отравления неизвестным веществом, — рассказали в агентстве безопасности.

Мужчину задержали и передали полиции.

В ноябре нетрезвый пациент устроил дебош в горбольнице на Залесского. 60-летний мужчина лечился в диагностическом центре по поводу сахарного диабета. Во время лечения он покинул отделение и употребил спиртное. После этого вернулся назад и начал приставать к лежащим в соседней палате пациенткам.

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