Пьяный новосибирец пытался вызволить друга из реанимации ЦКБ

Днем 4 марта бойцы ГБР задержали мужчину, который хотел «спасти» друга из реанимации ЦКБ. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».
Вызов поступил примерно в 16 часов. Пьяный мужчина пытался проникнуть в отделение реанимации ЦКБ:
— Он настойчиво рвался туда для того, чтобы вызволить госпитализированного приятеля. Известно, что его друг поступил в медучреждение накануне с признаками отравления неизвестным веществом, — рассказали в агентстве безопасности.
Мужчину задержали и передали полиции.
В ноябре нетрезвый пациент устроил дебош в горбольнице на Залесского.