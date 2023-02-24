«Очнулся уже на тротуаре»: один из пострадавших в драке у ночного клуба — о том, что помнит о потасовке

— Я подошел сказать, чтобы прекратили, что и так уже полумертвый парень. Он весь в крови был, который голый. Его там минут 10 точно избивали, мне кажется. Я подошел, в целом ребята были хоть и разгоряченные, но адекватные. Не знаю как, но слева мне прилетел удар. Очнулся уже на тротуаре. Парни оттащили меня, — рассказал мужчина.

