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«Очнулся уже на тротуаре»: один из пострадавших в драке у ночного клуба — о том, что помнит о потасовке

Антон подошел разнимать драку и тоже получил удар

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Драка произошла около 6 утра 24 февраля

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Один из пострадавших в массовой драке на Вокзальной магистрали рассказал, что помнит о происшествии. Он пояснил, что был в ночном клубе Alpen grotte и никого из участников драки не знал.

— Вышел и увидел, что человека толпой запинывают. На видео не начало инцидента попало. Его сначала один бил, и я сказал, что зачем, и тот отошел, — вспоминает новосибирец, представившийся Антоном.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Драка попала на видеорегистратор

Видео: «АСТ-54»

— Я подошел сказать, чтобы прекратили, что и так уже полумертвый парень. Он весь в крови был, который голый. Его там минут 10 точно избивали, мне кажется. Я подошел, в целом ребята были хоть и разгоряченные, но адекватные. Не знаю как, но слева мне прилетел удар. Очнулся уже на тротуаре. Парни оттащили меня, — рассказал мужчина.

Сейчас Антон находится в областной больнице. По его словам, у него разбита губа, и он получил черепно-мозговую травму. Антон собирает информацию о драке — он также намерен обратиться в клуб для получения видеозаписей. Корреспонденту НГС в клубе не стали комментировать инцидент.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что сообщение по поводу драки поступало.

— На место выезжала вневедомственная охрана. В полиции проводится проверка, — уточнили в пресс-службе МВД.

В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.

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