«Очнулся уже на тротуаре»: один из пострадавших в драке у ночного клуба — о том, что помнит о потасовке

Один из пострадавших в массовой драке на Вокзальной магистрали рассказал, что помнит о происшествии. Он пояснил, что был в ночном клубе Alpen grotte и никого из участников драки не знал.
— Вышел и увидел, что человека толпой запинывают. На видео не начало инцидента попало. Его сначала один бил, и я сказал, что зачем, и тот отошел, — вспоминает новосибирец, представившийся Антоном.
— Я подошел сказать, чтобы прекратили, что и так уже полумертвый парень. Он весь в крови был, который голый. Его там минут 10 точно избивали, мне кажется. Я подошел, в целом ребята были хоть и разгоряченные, но адекватные. Не знаю как, но слева мне прилетел удар. Очнулся уже на тротуаре. Парни оттащили меня, — рассказал мужчина.
Сейчас Антон находится в областной больнице. По его словам, у него разбита губа, и он получил черепно-мозговую травму. Антон собирает информацию о драке — он также намерен обратиться в клуб для получения видеозаписей. Корреспонденту НГС в клубе не стали комментировать инцидент.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что сообщение по поводу драки поступало.
— На место выезжала вневедомственная охрана. В полиции проводится проверка, — уточнили в пресс-службе МВД.
В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.