«Рита позвонила в "Горгаз", и тут взрыв»: что происходит с людьми, выжившими в ЧП на Линейной — истории

После этого парни услышали женский крик из-под лестничного марша, кинулись туда. В момент взрыва женщина вышла из квартиры в подъезд, под обломками у нее остался сын.



— Она нормальная была, в сознании. Ребенка мы сначала не нашли. Потом уже подъехали сотрудники МЧС, и я объяснил, что женщина находится под завалами. А на ней прямо лежал лестничный пролет, — медленно говорит Денис.



Он снова и снова рассказывает эту историю журналистам, психологу МЧС, другим людям из очереди за материальной помощью. Денис живет в доме на Линейной, 37 — ближайшего от места взрыва. Взрывной волной в его квартире выбило балконную дверь и форточки. В 4 подъезде дома на Линейной, 39 жила его тетя Тамара с мужем Анатолием.

