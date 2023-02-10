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Взрыв газа на ЛинейнойРепортаж

«Рита позвонила в "Горгаз", и тут взрыв»: что происходит с людьми, выжившими в ЧП на Линейной — истории

Сегодня пострадавшие снова собрались в школе № 85

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Жильцов дома под присмотром МЧС проводили в квартиры, чтобы они могли забрать вещи и документы

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После взрыва газа в доме на Линейной, 39 прошло больше суток. Спасатели закончили разбирать завалы, а следователи нашли первых виновных. Известно, что в трагедии пострадало 22 человека, 13 из них — погибли. Пыль над разрушенной пятиэтажкой улеглась, но туманным остается будущее жильцов дома, которые потеряли близких и кров. Утром 10 февраля они снова пришли в школу № 85, чтобы получить какую-то помощь. НГС побывал в школе с утра и поговорил с теми, кто смог выжить.

Рано утром 9 февраля Денис проснулся от взрыва — он выбежал на улицу вместе с еще несколькими соседями. Уже там мужчина увидел зарево — горел соседний дом. В первые минуты он подумал, что пожар случился в одной из квартир, но скоро заметил рухнувшие бетонные плиты и разрушенный подъезд.

— Начали доставать мужчину из-под плиты, потому что он с края лежал. Кое-как обломок плиты вчетвером подняли. Мужчину не стали трогать, подумали, что не дай бог, он переломан. Он прямо вжат был в снег, — вспоминает Денис дрожащим голосом.

После этого парни услышали женский крик из-под лестничного марша, кинулись туда. В момент взрыва женщина вышла из квартиры в подъезд, под обломками у нее остался сын.

— Она нормальная была, в сознании. Ребенка мы сначала не нашли. Потом уже подъехали сотрудники МЧС, и я объяснил, что женщина находится под завалами. А на ней прямо лежал лестничный пролет, — медленно говорит Денис.

Он снова и снова рассказывает эту историю журналистам, психологу МЧС, другим людям из очереди за материальной помощью. Денис живет в доме на Линейной, 37 — ближайшего от места взрыва. Взрывной волной в его квартире выбило балконную дверь и форточки. В 4 подъезде дома на Линейной, 39 жила его тетя Тамара с мужем Анатолием.

Дом на Линейной, 39 будут сносить. Жильцов обещали расселить

Дом на Линейной, 39 будут сносить. Жильцов обещали расселить

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На месте завалов осталось много личных вещей

На месте завалов осталось много личных вещей

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— Сначала толчок был сильный, как будто землетрясение, потом уже выглянула в окно — был пожар, половины подъезда не было. К нам постучались в двери, сказали, выходите на улицу. Женщина по всем бегала, кричала: «Выбегайте, берите вещи, паспорта», — со слезами на глазах говорит Тамара.

После взрыва Тамара сразу побежала к сестре, которая живет на Линейной, 37. На следующее утро они с мужем сразу пошли заполнять документы на матпомощь. На вопрос о дальнейших планах Тамара качает головой и тихо плачет, за нее вступается соседка по очереди:

— Вообще сейчас мыслей нет, все в шоке. Нашего подъезда вообще нет, — почти кричит женщина.

Все они собрались в школе №85, где 9 февраля развернули пункт временного размещения. Сегодня там консультируют пострадавших: помогают с получением документов, выплат, кого-то просто успокаивают. Комната для сбора гуманитарной помощи забита пакетами с едой и одеждой, но люди приносят ещё.

Сегодня люди заполняли заявления на материальную помощь

Сегодня люди заполняли заявления на материальную помощь

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Кабинет с гуманитарной помощью

Кабинет с гуманитарной помощью

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Брюнетка в желтой футболке с эмблемой Новосибирского зоопарка сидит у окна и молча вытирает слезы. Это Кристина, она работает учительницей в той же 85-й школе, где сейчас принимают пострадавших. Утром 9 февраля она была в квартире с 5-летним сыном.

— Почувствовали запах гари, начали из подъезда выбегать, [Кристина] в ночнушке, и ей в спину хлопнул взрыв, — рассказывает волонтер Юлия Александрова, которая приехала помогать на месте. Юлия живет на левом берегу, но как только узнала о происшествии, сразу начала благотворительный сбор пострадавшим. Сама Кристина говорить не может, «плохо себя чувствует, сегодня едет на МРТ», объясняет волонтер. Деньги на МРТ тоже помогли найти через сбор.

В школе пострадавших консультировали психологи и юристы

В школе пострадавших консультировали психологи и юристы

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Среди обломков здания можно увидеть очертания квартир

Среди обломков здания можно увидеть очертания квартир

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Травмы получила и Наталья Казанцева — вместе с ребенком и мужем они жили на 5-м этаже 2-го подъезда.

— Мы были на вершине завалов. Я не помню момент, когда мы там оказались. Помню, что попыталась с третьего этажа по этим развалинам ползти обратно, чтобы найти выход. Может там лестница была бы. Попытаться найти, чтобы выбраться, — тихо говорит Наталья. На лбу у нее — широкая марлевая повязка.

Выбраться Наталье помогли спасатели. Под завалами она оказалась со своим мужем и ребенком.

— Я почувствовала, что у меня течет кровь, все опухло. Но это было не столь важно. Потому что у мужа была сломана нога и нам было принципиально донести его до дома. Потому что скорая стояла за домом. И доставили, нас всех вместе сгребли и довезли до горбольницы, — вспоминает жительница взорвавшегося дома.

В больнице Наталье наложили швы на лоб, мужу сделали операцию. У ребенка ни царапины, «как в рубашке родился», грустно улыбается женщина.

Наталья жила на 5-этаже во 2-м подъезде, который обрушили спасатели

Наталья жила на 5-этаже во 2-м подъезде, который обрушили спасатели

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Её сосед с 3-го этажа, Владимир Щуряков, прожил на Линейной, 39 половину жизни. В 1986 году он приехал в Новосибирск по распределению, работать на приборостроительный завод. От предприятия дали и квартиру. Утром 9 февраля вся его семья была дома — дочка Рита повела внука в школу, а сама шла на работу:

— Потом спустился, на второй этаж вышла Марья Ивановна, сказала: «там газ сильный». Сказал Рите. Рита остановилась, позвонила в «Горгаз», и тут произошел взрыв. Выбросило почему-то в подвал, а внук куда делся — не знаем. Сейчас он в больнице, в реанимации с дочкой. Супругу спускали с третьего этажа по лестнице пожарные, — тихо и медленно рассказывает Владимир.

Вместе с женой их разместили в «Обских зорях», Владимир говорит, что «здание и помещение очень хорошие».

— Сейчас голова не работает, очень тяжело говорить, — отвечает мужчина на вопрос о том, что планирует делать дальше.

При взрыве у Владимира пострадали дочь и внук

При взрыве у Владимира пострадали дочь и внук

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Около места трагедии жители организовали мемориал — туда приносят цветы и фото погибших

Около места трагедии жители организовали мемориал — туда приносят цветы и фото погибших

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Сегодня в Центральном суде на 2 месяца арестовали одну из двух подозреваемых по делу о взрыве Ирину Урбах. По версии следствия, она вместе с напарником Евгением Кавуном, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование. Но, по данным источника НГС, подозреваемые использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали. Накануне трагедии они работали в доме на Линейной, 39. Расследование дела продолжается.

Пострадавшим должны выплатить по 100 тысяч рублей, семьям погибших — по 1 миллиону. Дом на Линейной, 39, решили снести, жителей обещали расселить. Еще какое-то время, пока идет расследование, он будет стоять.

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