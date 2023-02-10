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Взрыв газа на Линейной

Семьям погибших при взрыве на Линейной выплатят по 1 миллиону рублей

Пострадавшие также получат компенсации

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Пострадавшим окажут помощь с документами и расселением

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Семьям погибших из-за взрыва на Линейной, 39 выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом 10 февраля заявил губернатор Андрей Травников во время встречи с журналистами 10 февраля.

— Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь с погребением и выплачен на каждую семью один миллион рублей, — сообщил глава региона.

Жителям дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в размере от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, жильцам разрушенного дома помогут с расселением.

На данный момент известно о 13 погибших в результате взрыва. НГС рассказывает обо всем, что известно о трагедии, в онлайн-трансляции.

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