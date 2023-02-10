Семьям погибших при взрыве на Линейной выплатят по 1 миллиону рублей

Семьям погибших из-за взрыва на Линейной, 39 выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом 10 февраля заявил губернатор Андрей Травников во время встречи с журналистами 10 февраля.
— Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь с погребением и выплачен на каждую семью один миллион рублей, — сообщил глава региона.
Жителям дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в размере от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, жильцам разрушенного дома помогут с расселением.
На данный момент известно о 13 погибших в результате взрыва. НГС рассказывает обо всем, что известно о трагедии, в онлайн-трансляции.