18-летнего студента НГТУ нашли мертвым — загадочно пропавший первокурсник оставил странный пост

— Ребята из учебной группы, просто знакомые, давние друзья, ох... Все из вас знали, что я очень эмоциональный человек. И думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о попытке суицида, о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту, — написал создатель сообщения на странице Степана Малкова.

