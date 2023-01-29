18-летнего студента НГТУ нашли мертвым — загадочно пропавший первокурсник оставил странный пост

Загадочно пропавшего 18-летнего первокурсника НГТУ нашли мертвым. Волонтеры искали его две недели. Перед исчезновением парень отправил одногруппникам странные сообщения, а на его странице в социальных сетях появился странный пост.
— Найден, погиб. ПСО «ЛизаАлерт» приносит соболезнования родным и близким, — сообщили в группе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
На момент публикации в Следственном комитете по НСО ситуацию не прокомментировали. НГС направил в ведомство запрос.
Волонтерам «ЛизаАлерт» заявка на поиск студента поступила 13 января. Местоположение Степана Малкова не было известно с 11 января.
— Однако вечером в социальных сетях появились странные сообщения одногруппникам и друзьям молодого человека. Есть основания полагать, что он уехал из Новосибирска, — ранее сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Утром 11 января на анонимной странице студента появился анонс некоего поста. Сообщение вышло в 18:00, в нем автор просил прощения у друзей за «удар». Кроме того, автор поста от имени Степана Малкова обратился к родственникам и родителям, попросил, чтобы мама Степана чаще общалась с братом.
— Ребята из учебной группы, просто знакомые, давние друзья, ох... Все из вас знали, что я очень эмоциональный человек. И думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о попытке суицида, о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту, — написал создатель сообщения на странице Степана Малкова.
Недавно в Новосибирске волонтеры «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего 51-летнего таксиста Александра Калмыкова.