«Останусь у вас в памяти солнышком»: на странице загадочно пропавшего первокурсника НГТУ появился странный пост

В «ЛизаАлерт» заявка на поиск студента поступила 13 января. Его местоположение неизвестно с 11 января. Волонтеры предполагают, что Степан мог уехать в другой город.

На прошлой неделе, 11 января в 6 утра, как сообщают друзья Степана, на анонимной странице студента появился анонс некоего поста. Большое сообщение в итоге вышло в 18:00 по местному времени. Пост называется «письмо с откровениями». В первую очередь автор поста попросил прощение у друзей за «удар».

— Ребята из учебной группы, просто знакомые, давние друзья, ох... Все из вас знали, что я очень эмоциональный человек. И, думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о попытке суицида, о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту, — написал создатель сообщения на странице Степана Малкова.

