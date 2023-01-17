«Останусь у вас в памяти солнышком»: на странице загадочно пропавшего первокурсника НГТУ появился странный пост

Сокурсники студента НГТУ Степана Малкова, который пропал 11 января, сообщили о странном сообщении на его странице в соцсетях. Как рассказали НГС знакомые пропавшего студента первого курса факультета автоматики и вычислительной техники, на анонимной странице
В «ЛизаАлерт» заявка на поиск студента поступила 13 января. Его местоположение неизвестно с 11 января. Волонтеры предполагают, что Степан мог уехать в другой город.
На прошлой неделе, 11 января в 6 утра, как сообщают друзья Степана, на анонимной странице студента появился анонс некоего поста. Большое сообщение в итоге вышло в 18:00 по местному времени. Пост называется «письмо с откровениями». В первую очередь автор поста попросил прощение у друзей за «удар».
— Ребята из учебной группы, просто знакомые, давние друзья, ох... Все из вас знали, что я очень эмоциональный человек. И, думаю, для всех вас я был настоящим лучиком света, который всегда заставит улыбнуться. Но я никогда вам не показывал весь свой стресс, в котором живу, вы никогда не знали о попытке суицида, о самотерзаниях и ночных кошмарах. Я очень надеюсь, что останусь у вас в памяти именно тем солнышком, которое всегда согреет и поддержит в трудную минуту, — написал создатель сообщения на странице Степана Малкова.
Автор поста от имени Степана Малкова также обратился к его родственникам и к родителям, рассказал, что его родители развелись, когда ему было 4 года. Автор попросил, чтобы брат с мамой Степана чаще общалась, разговаривала на интересные темы и показывала пример.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что комплекс оперативно-разыскных мероприятий продолжается. В пресс-службе НГТУ подтвердили, что Степан Малков является студентом НГТУ.
— Обстоятельства его исчезновения мы не комментируем. Со своей стороны вуз предоставил всю необходимую информацию правоохранительным органам и поисковому отряду «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками пропавшего, — сообщили в пресс-службе университета.
Корреспондент НГС обратилась к родственникам пропавшего, но на момент публикации ответа не было.
В Ленинском районе Новосибирска пропал