«Отправил одногруппникам странные сообщения и пропал»: в Новосибирске ищут 18-летнего студента

В Ленинском районе Новосибирска пропал 18-летний Степан Малков. Как сообщили волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 11 января.



— Молодой человек является студентом одного из высших учебных заведений города. В день пропажи с места проживания ушел рано утром, поэтому на это никто не обратил внимание. Однако вечером в социальных сетях появились странные сообщения одногруппникам и друзьям молодого человека. Есть основания полагать, что он уехал из Новосибирска, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.