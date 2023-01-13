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«Отправил одногруппникам странные сообщения и пропал»: в Новосибирске ищут 18-летнего студента

Местонахождение молодого человека неизвестно с 11 января

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Волонтеры полагают, что молодой человек уехал из Новосибирска

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В Ленинском районе Новосибирска пропал 18-летний Степан Малков. Как сообщили волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 11 января.

— Молодой человек является студентом одного из высших учебных заведений города. В день пропажи с места проживания ушел рано утром, поэтому на это никто не обратил внимание. Однако вечером в социальных сетях появились странные сообщения одногруппникам и друзьям молодого человека. Есть основания полагать, что он уехал из Новосибирска, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Степана: рост — 175–180 сантиметров, нормального телосложения. Волосы светло-русые, окрашенные, глаза серые. В день пропажи был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные брюки и черную шапку. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 550-71-72.

Ранее в Новосибирске пропал 51-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 30 декабря.

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