«Телефон без связи»: в Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего перед новогодней ночью — 51-летний Сергей Брыксин исчез 30 декабря. До сих пор о нем ничего не знают ни родственники, ни коллеги на работе.
— В день пропажи 30 декабря он уехал по делам, не на машине. Обратно не вернулся. Вызвало это достаточно большую тревогу среди близких. Ранее он на такой длительный срок не пропадал. Ранее у него случилось одно не очень приятное событие в семье и три дня его не было дома, но он был в сети и на связи по телефону. В данном случае телефон со дня пропажи не в сети, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
На работу мужчина также не вышел.
— Ни друзья, ни коллеги не могут ничего сказать. Никаких хронических заболеваний у пропавшего нет, в больницах его нет, — добавили в отряде.
Рост Сергея Брыскина — 185 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Он был одет в удлиненную черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и темно-синюю шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, то сообщите, пожалуйста, информацию по телефону: 112 или 8 800 700-54-52.
Ранее стало известно, что новосибирца, которого двое суток искали полицейские и волонтеры, обнаружили мертвым в Первомайском районе Новосибирска. Мужчина был застрелен в собственной машине на парковке на улице Шмидта.