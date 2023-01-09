«Телефон без связи»: в Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего перед новогодней ночью — 51-летний Сергей Брыксин исчез 30 декабря. До сих пор о нем ничего не знают ни родственники, ни коллеги на работе.



— В день пропажи 30 декабря он уехал по делам, не на машине. Обратно не вернулся. Вызвало это достаточно большую тревогу среди близких. Ранее он на такой длительный срок не пропадал. Ранее у него случилось одно не очень приятное событие в семье и три дня его не было дома, но он был в сети и на связи по телефону. В данном случае телефон со дня пропажи не в сети, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.