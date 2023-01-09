СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 69.61
eur 74.54
Тема дняОзеро на Лескова: машины вмерзают в лед
Все новости
Все новости

«Телефон без связи»: в Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

Сергей Брыксин исчез 30 декабря

10 792

Рост Сергея Брыскина — 185 сантиметров. Он был одет в удлиненную черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и темно-синюю шапку

Поделиться

В Новосибирске ищут мужчину, пропавшего перед новогодней ночью — 51-летний Сергей Брыксин исчез 30 декабря. До сих пор о нем ничего не знают ни родственники, ни коллеги на работе.

— В день пропажи 30 декабря он уехал по делам, не на машине. Обратно не вернулся. Вызвало это достаточно большую тревогу среди близких. Ранее он на такой длительный срок не пропадал. Ранее у него случилось одно не очень приятное событие в семье и три дня его не было дома, но он был в сети и на связи по телефону. В данном случае телефон со дня пропажи не в сети, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

На работу мужчина также не вышел.

— Ни друзья, ни коллеги не могут ничего сказать. Никаких хронических заболеваний у пропавшего нет, в больницах его нет, — добавили в отряде.

Рост Сергея Брыскина — 185 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Он был одет в удлиненную черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и темно-синюю шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, то сообщите, пожалуйста, информацию по телефону: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее стало известно, что новосибирца, которого двое суток искали полицейские и волонтеры, обнаружили мертвым в Первомайском районе Новосибирска. Мужчина был застрелен в собственной машине на парковке на улице Шмидта.

По теме

ПоискПропал мужчинаПропал человекЛизаАлерт
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ13
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter