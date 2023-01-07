33-летнего новосибирца нашли застреленным в собственной машине — его искали сутки

— Этот автомобиль, скорее всего, не мог попасть: обзор камеры небольшой. Он находился слева первый на парковке, край, который плохо почищен и был практически в сугробе, — рассказала очевидица.

Информацию о смерти мужчины подтвердила НГС его супруга, а также пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области, однако о том, было ли это убийство, представители Следственного комитета пока не говорят.

— Следственными органами СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 33-летнего мужчины, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства.