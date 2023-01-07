33-летнего новосибирца нашли застреленным в собственной машине — его искали сутки

Новосибирца, которого двое суток искали полицейские и волонтеры, обнаружили мертвым в Первомайском районе Новосибирска. Как рассказала НГС местная жительница Алена, мужчина был застрелен в собственной машине на парковке на улице Шмидта.
— С собакой гуляла мимо этой машины два дня, когда труп еще не был обнаружен, — рассказала девушка НГС. — А вчера весь вечер из окна наблюдала за этим. Он был застрелен в машине.
Местная жительница добавила, что парковка располагается возле магазина, на фасаде которого установлены камеры видеонаблюдения, но не факт, что их записи станут хорошими доказательствами.
— Этот автомобиль, скорее всего, не мог попасть: обзор камеры небольшой. Он находился слева первый на парковке, край, который плохо почищен и был практически в сугробе, — рассказала очевидица.
Информацию о смерти мужчины подтвердила НГС его супруга, а также пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области, однако о том, было ли это убийство, представители Следственного комитета пока не говорят.
— Следственными органами СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 33-летнего мужчины, — сообщили НГС в пресс-службе ведомства.
Михаил Кравченко перестал отвечать на звонки вечером 5 января 2023 года. Ранее мужчина никогда не пропадал, и его родственники сразу же забеспокоились.
— Поздно вечером родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам, — рассказала накануне руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. На это место поехали родные и в сугробе нашли телефон пропавшего.
По данным источника НГС, смерть мужчины наступила в тот вечер, когда он пропал.
Ранее НГС писал о том, какой приговор вынесли убийце Татьяны Кучеевой и его помощнице. Девушку искали несколько дней, как выяснили следователи, ее убили из-за дорогого автомобиля.