35 лет на двоих получили фигуранты дела об убийстве сибирячки из-за дорогого автомобиля

Новосибирский областной суд постановил приговор по делу об убийстве сибирячки Татьяны Кучеевой. В ее смерти посчитали виновными работника СТО Михаила Смоленцева и его подругу Аллу Лидер. Их приговорили к 21 году колонии строгого режима и 14 годам колонии общего режима соответственною.

Суд пришел к выводу, что убивал Кучееву один Смоленцев, а Лидер только способствовала этому. Об этом рассказали сегодня, 3 ноября 2022 года в прокуратуре Новосибирской области.

