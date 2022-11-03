35 лет на двоих получили фигуранты дела об убийстве сибирячки из-за дорогого автомобиля
В смерти Татьяны Кучеевой обвиняли двоих новосибирцев — в итоге убийцей сочли лишь одного из них
Новосибирский областной суд постановил приговор по делу об убийстве сибирячки Татьяны Кучеевой. В ее смерти посчитали виновными работника СТО Михаила Смоленцева и его подругу Аллу Лидер. Их приговорили к 21 году колонии строгого режима и 14 годам колонии общего режима соответственною.
Суд пришел к выводу, что убивал Кучееву один Смоленцев, а Лидер только способствовала этому. Об этом рассказали сегодня, 3 ноября 2022 года в прокуратуре Новосибирской области.
Татьяна Кучеева пропала в ноябре 2020 года. В это время она продавала свой автомобиль. За новенькую белую Hyundai Creta Татьяна рассчитывала выручить
— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказывал спустя неделю после исчезновения Татьяны корреспонденту НГС ее брат Евгений Кучеев. — Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.
23 ноября 2020 года убийцу Кучеевой задержали. Им оказался
Позже выяснилось, что Смоленцев действовал не в одиночку, а с помощницей — девушкой по имени Алла Лидер.
— Судом установлено, что подсудимые вступили в сговор на убийство и хищение имущества своей знакомой. С этой целью 10 ноября 2020 года они заманили потерпевшую в арендованную квартиру, где нанесли ей множественные удары твердым тупым предметом по голове, от чего наступила ее смерть, — рассказали в прокуратуре НСО.
Изначально Смоленцева и Лидер обвиняли в разбое и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, однако позже суд пришел к выводу: удары наносил только мужчина, а девушка лишь помогала ему.
— После убийства Смоленцев совместно с Лидер уничтожили следы преступления и вывезли труп на берег реки Обь, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Татьяна Садовникова, — кроме того, Смоленцев похитил документы потерпевшей.
Тело, по информации надзорного ведомства, вывезли на берег Оби и присыпали снегом. Неподалеку злоумышленники оставили и автомобиль убитой Татьяны Кучеевой.
Подсудимые вину не признали, однако суд посчитал их виновными: за разбой и убийство Михаила Смоленцева приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, Аллу Лидер, за пособничество, — к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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