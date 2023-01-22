Без вести пропавшего таксиста ищут в Новосибирске — он уехал на заработки и не вернулся

В Новосибирске родственники и активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают
Близкие Калмыкова забили тревогу, когда мужчина не пришел домой ночевать. Связь с ним пропала вечером 21 января: сейчас телефон отключен. Александр подрабатывает частным извозом на своем автомобиле Lada Vesta коричневого цвета. Где находится машина — тоже не известно.
— Поведение для него абсолютно не типичное. Приложение, аккаунты Google также не помогли, не показали, где находится мужчина, его автомобиль или мобильный телефон, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Приметы Калмыкова: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки, темно-серую шапку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру
Сегодня следователи продолжают разыскивать убийц фотографа Михаила Коваленко. Мужчина уехал в рабочую командировку в поселок Чаны 5 января, а день спустя его нашли застреленным в салоне собственного авто.