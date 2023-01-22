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Без вести пропавшего таксиста ищут в Новосибирске — он уехал на заработки и не вернулся

По словам родственников, раньше мужчина никогда не пропадал

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Мужчина будто испарился вместе со своим автомобилем

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В Новосибирске родственники и активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 51-летнего Александра Калмыкова. Мужчина работает таксистом и вчера вечером не вернулся со смены.

Близкие Калмыкова забили тревогу, когда мужчина не пришел домой ночевать. Связь с ним пропала вечером 21 января: сейчас телефон отключен. Александр подрабатывает частным извозом на своем автомобиле Lada Vesta коричневого цвета. Где находится машина — тоже не известно.

— Поведение для него абсолютно не типичное. Приложение, аккаунты Google также не помогли, не показали, где находится мужчина, его автомобиль или мобильный телефон, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы Калмыкова: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки, темно-серую шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 8 800 700-54-52.

Сегодня следователи продолжают разыскивать убийц фотографа Михаила Коваленко. Мужчина уехал в рабочую командировку в поселок Чаны 5 января, а день спустя его нашли застреленным в салоне собственного авто.

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