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Пропавший в Новосибирске таксист найден мертвым

Его тело обнаружили во время поисков, в которых участвовали волонтеры

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Александра Калмыкова искали близкие с 21 января

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В Новосибирске сегодня, 23 января, волонтеры «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего на прошлой неделе 51-летнего таксиста Александра Калмыкова.

— Найден при непосредственном участии отряда. Все комментарии по погибшим вы можете получить в пресс-службе МВД, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, в Заельцовском районе был найден труп мужчины. Пока его личность устанавливается.

— Проводятся все необходимые мероприятия, обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как ранее сообщали в «ЛизаАлерт», близкие пропавшего таксиста обратились в поисковый отряд после того, как Александр Калмыков не пришел домой ночевать. Связь с мужчиной пропала вечером 21 января, его телефон был отключен. Александр подрабатывает частным извозом на своем автомобиле Lada Vesta коричневого цвета. Где находится машина — тоже неизвестно.

Следователи СК сейчас изучают обстоятельства смерти 43-летнего Сергея Семенова. В декабре 2022 года мужчина отправился к знакомым в село Мочище, и больше его живым никто не видел. Нашли его лишь пять недель спустя — тело лежало под снегом на окраине поселка Ленинского Новосибирской области.

Обновлено

Как добавили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области, по факту обнаружения тела мужчины Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

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