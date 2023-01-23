Пропавший в Новосибирске таксист найден мертвым

В Новосибирске сегодня, 23 января, волонтеры «ЛизаАлерт» нашли мертвым пропавшего на прошлой неделе
— Найден при непосредственном участии отряда. Все комментарии по погибшим вы можете получить в пресс-службе МВД, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, в Заельцовском районе был найден труп мужчины. Пока его личность устанавливается.
— Проводятся все необходимые мероприятия, обстоятельства и причины произошедшего, — уточнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как ранее сообщали в «ЛизаАлерт», близкие пропавшего таксиста обратились в поисковый отряд после того, как Александр Калмыков не пришел домой ночевать. Связь с мужчиной пропала вечером 21 января, его телефон был отключен. Александр подрабатывает частным извозом на своем автомобиле Lada Vesta коричневого цвета. Где находится машина — тоже неизвестно.
Следователи СК сейчас изучают обстоятельства смерти