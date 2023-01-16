«Избил его и унес к болоту»: соседи винят 17-летнего парня в смерти сибиряка, которого искали больше месяца

Следователи начали проверять все обстоятельства трагедии, а сельчане пришли к выводу, что знают убийцу. Как рассказал НГС житель Иван (имя изменено, но настоящие данные человека известны редакции. — Прим. ред.), к смерти Сергея Семенова может быть причастен его односельчанин, 17-летний юноша. Якобы 7 декабря он выпивал вместе со взрослым мужчиной, они поссорились, а потом подрались. Иван уверен, что в распитии спиртного принимал участие и кто-то третий, но точной информации у него нет.

— Они пошли пить в конец деревни, и после того его [погибшего] никто не видел, — рассказал Иван НГС. — Сразу шли подозрения, что что-то произошло, все думали на этого пацана. У него много раз спрашивали, мол, куда делся Сергей, с которым ты пил. В ответ все слышали, что он пошел в сторону Мочища. Но потом, как тело нашли, он сознался, что избил его и унес к болоту. С кем он был, не говорит. То ли убил его, то ли подумал, что убил, и оставил там.