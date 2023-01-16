«Избил его и унес к болоту»: соседи винят 17-летнего парня в смерти сибиряка, которого искали больше месяца

Следователи СК изучают обстоятельства смерти 43-летнего Сергея Семенова. В декабре 2022 года мужчина отправился к знакомым в село Мочище, и больше его живым никто не видел. Нашли его лишь пять недель спустя — тело лежало под снегом на окраине поселка Ленинского Новосибирской области. НГС узнал о том, что думают о загадочной истории близкие погибшего, жители поселка Ленинского и следователи СК.
В последний раз Сергея Семенова видели живым 7 декабря. По словам сестры погибшего мужчины Татьяны Б., он поехал к знакомым:
— Он был добрым, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь своим друзьям и коллегам. Поехал помогать погорельцам, знакомым своим, — рассказала женщина. — Остался взрослый сын, 20 лет.
Домой Сергей так и не вернулся, его тело обнаружили лишь через 5 недель на окраине деревни. Как рассказала НГС жительница поселка Ленинского, пожелавшая сохранить анонимность, перед смертью Сергея жестоко избили, а труп якобы завернули в полиэтиленовые пакеты и бросили в безлюдном месте на окраине деревни.
Следователи начали проверять все обстоятельства трагедии, а сельчане пришли к выводу, что знают убийцу. Как рассказал НГС житель Иван (имя изменено, но настоящие данные человека известны редакции. — Прим. ред.), к смерти Сергея Семенова может быть причастен его односельчанин, 17-летний юноша. Якобы 7 декабря он выпивал вместе со взрослым мужчиной, они поссорились, а потом подрались. Иван уверен, что в распитии спиртного принимал участие и кто-то третий, но точной информации у него нет.
— Они пошли пить в конец деревни, и после того его [погибшего] никто не видел, — рассказал Иван НГС. — Сразу шли подозрения, что что-то произошло, все думали на этого пацана. У него много раз спрашивали, мол, куда делся Сергей, с которым ты пил. В ответ все слышали, что он пошел в сторону Мочища. Но потом, как тело нашли, он сознался, что избил его и унес к болоту. С кем он был, не говорит. То ли убил его, то ли подумал, что убил, и оставил там.
По словам Ивана, его несовершеннолетний односельчанин отличался не самым легким характером и не раз озвучивал достаточно странные фразы — не то сомнительные планы на жизнь, не то черные шутки.
— Он себя считает таким крутым пацаном, типа, что он может ничего не бояться. Раньше был нормальным, а как становился старше, начал пить, курить... Ему без разницы с кем драться, [но] в основном он дерется только с пьяными людьми: они слабее же становятся, — рассказал собеседник НГС. — Он сам говорил, что хочет сидеть за убийство: «Вот попаду в тюрьму, отсижу 10 лет за убийство и выйду, и будут типа меня бояться».
Впрочем, разделяют мнение Ивана о причастности подростка к смерти мужчины далеко не все. По словам подруги юноши, Ольги Л., у молодого человека не было ни мотива, ни физической возможности убивать случайного знакомого из Новосибирска:
— Характер у него не мягкий, конечно, но на убийство он не способен. — Описала друга девушка. — Этот Сергей заходил к ним [своим знакомым, где находился и подросток], но насколько мне известно, они не выпивали вместе. Ему и незачем было убивать. С точной уверенностью могу сказать, что он тут ни при чем.
О наличии или отсутствии второго возможного подозреваемого девушка ничего не знает. Впрочем, в том, что в роковой день Сергей общался не с одним человеком, а с двумя, уверена и сестра погибшего мужчины Татьяна Б. По словам женщины, оба предполагаемых злоумышленника уже известны следователям.
— Нам следователь сказал, что они находятся под подпиской о невыезде, — рассказала она. — Но по поводу того, что там произошло, нам еще толком не рассказали. Когда будут результаты судмедэкспертизы, тогда нам только всё расскажут.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, получение результатов экспертизы затормозило состояние тела погибшего: прежде чем выяснять, что стало причиной смерти, медикам пришлось дождаться, пока оно оттает.
В областном следственном управлении СК НГС сообщили, что по факту смерти мужчины проводится процессуальная проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее НГС писал о том, что другого пропавшего мужчину нашли мертвым в Первомайском районе Новосибирска. Он был застрелен в собственной машине.