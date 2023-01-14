Тело мужчины нашли в снегу под Новосибирском — его больше месяца искали добровольцы «ЛизаАлерт»

Под Новосибирском в поселке Ленинском нашли тело Сергея Семенова, который пропал 7 декабря. Тело было найдено
— Следственным отделом по городу Оби проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
На момент публикации следователи не уточнили, есть ли признаки насильственной смерти.
Как ранее сообщали в «ЛизаАлерт», Сергей Семенов пропал 7 декабря. В день пропажи он находился у знакомых на станции Мочище. Сергей сообщил, что едет домой, но с тех пор его никто не видел. Проживал Сергей в Октябрьском районе Новосибирска.
В Новосибирске 11 января в Ленинском районе под окнами