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Тело мужчины нашли в снегу под Новосибирском — его больше месяца искали добровольцы «ЛизаАлерт»

Местоположение Сергея Семенова было неизвестно с 7 декабря

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Сергей Семенов ушел от знакомых 7 декабря

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Под Новосибирском в поселке Ленинском нашли тело Сергея Семенова, который пропал 7 декабря. Тело было найдено 12 января.

— Следственным отделом по городу Оби проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

На момент публикации следователи не уточнили, есть ли признаки насильственной смерти.

В «ЛизаАлерт» информация появилась 12 января

В «ЛизаАлерт» информация появилась 12 января

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Как ранее сообщали в «ЛизаАлерт», Сергей Семенов пропал 7 декабря. В день пропажи он находился у знакомых на станции Мочище. Сергей сообщил, что едет домой, но с тех пор его никто не видел. Проживал Сергей в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске 11 января в Ленинском районе под окнами 10-этажного дома обнаружили тело женщины. Следователи начали проверку.

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