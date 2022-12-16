«Возвращался домой от знакомых»: под Новосибирском пропал 43-летний мужчина

Под Новосибирской на станции Мочище пропал
— Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых. После сказал, что едет домой. Проживает в Новосибирске в Октябрьском районе, с тех пор его никто не видел. На связь не выходит, по месту проживания не появлялся, на работе тоже. Ранее не пропадал, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Сергея: рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи, предположительно, был одет в черно-белую камуфляжную куртку, серое трико, черные полуботинки, шапку сине-белого цвета в полоску, черно-красные перчатки. Особая примета — хромает на левую ногу. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропал