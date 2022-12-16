«Возвращался домой от знакомых»: под Новосибирском пропал 43-летний мужчина

Под Новосибирской на станции Мочище пропал 43-летний Сергей Семенов. Местонахождение мужчины неизвестно с 7 декабря.



— Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых. После сказал, что едет домой. Проживает в Новосибирске в Октябрьском районе, с тех пор его никто не видел. На связь не выходит, по месту проживания не появлялся, на работе тоже. Ранее не пропадал, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.