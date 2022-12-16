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«Возвращался домой от знакомых»: под Новосибирском пропал 43-летний мужчина

По словам волонтеров, ранее сибиряк не пропадал

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Местонахождение мужчины неизвестно с 7 декабря

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Под Новосибирской на станции Мочище пропал 43-летний Сергей Семенов. Местонахождение мужчины неизвестно с 7 декабря.

— Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых. После сказал, что едет домой. Проживает в Новосибирске в Октябрьском районе, с тех пор его никто не видел. На связь не выходит, по месту проживания не появлялся, на работе тоже. Ранее не пропадал, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Сергея: рост — 175 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи, предположительно, был одет в черно-белую камуфляжную куртку, серое трико, черные полуботинки, шапку сине-белого цвета в полоску, черно-красные перчатки. Особая примета — хромает на левую ногу. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 550–71–72.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропал 18-летний юноша. Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 ноября.

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