«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске ищут 18-летнего юношу

В Заельцовском районе Новосибирска пропал
— В день пропажи находился дома, никуда не собирался. В один момент перестал выходить на связь, по сей сень поиски продолжаются, — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск» Семен Юдин.
Приметы Вячеслава: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно был одет в черную куртку и шапку, джинсы, черные кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
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