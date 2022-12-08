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«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске ищут 18-летнего юношу

Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 ноября

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По словам волонтеров, в день пропажи молодой человек находился дома

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В Заельцовском районе Новосибирска пропал 18-летний Вячеслав Шипунов. Местонахождение молодого человека неизвестно с 12 ноября.

— В день пропажи находился дома, никуда не собирался. В один момент перестал выходить на связь, по сей сень поиски продолжаются, — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск» Семен Юдин.

Приметы Вячеслава: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно был одет в черную куртку и шапку, джинсы, черные кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 550-71-72.

Ранее в Новосибирске нашли 12-летнего школьника, который пропал по дороге из гимназии.

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